Maratonda geri sayım
8 Nisan Pazar günü İstanbul'da koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun 'Kendinle Yarış' temasıyla koşulacağı açıklandı.
8 Nisan Pazar günü İstanbul'da koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun 'Kendinle Yarış' temasıyla koşulacağı açıklandı. Çırağan Sarayı'ndaki basın toplantısında konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler, "Dünyanın en iyi 11 maraton organizasyondan birine sahibiz" ifadelerini kullandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Maratonda geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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