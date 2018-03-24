Maratonda geri sayım – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Maratonda geri sayım

    Maratonda geri sayım

    8 Nisan Pazar günü 'da koşulacak 'nun '' temasıyla koşulacağı açıklandı.

    8 Nisan Pazar günü 'da koşulacak 'nun '' temasıyla koşulacağı açıklandı. 'ndaki basın toplantısında konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler, "Dünyanın en iyi 11 maraton organizasyondan birine sahibiz" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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