Bakan Bak'tan işitme engelli atlete kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 60 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Aysun Akay'ı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Aysun Akay'ı kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde ve ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:22
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Bakan Bak'tan işitme engelli atlete kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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