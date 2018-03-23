Bakan Bak'tan işitme engelli atlete kutlama – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'tan işitme engelli atlete kutlama

    Bakan Bak'tan işitme engelli atlete kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı , İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 60 metrede kazanan 'ı yayımladığı mesajla kutladı.

    Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kazanan 'ı kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde ve ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak'tan işitme engelli atlete kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN