Osmangazili atletlerin yıldızı parladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumunda start aldı.
Seçmelerde mücadele eden Osmangazili atletlerden Emre Kaan Fırıncı, yüksek atlama kategorisinde birinci, Batuhan Caymaz ikinci, 300 metre
kategorisinde Ayetullah Demir birinci, Ceren Gündüz ikinci, cirit atma kategorisinde Serhat Özkaya birinci, Yeşim Akın ikinci, Can Öztürk üçüncü, gülle atma kategorisinde Serpil Öztürk ikinci, uzun atlama kategorisinde Hilal Mutlu ikinci, Ayşenur Erken ise üçüncü oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 28-29 Mart tarihleri arasında Kırklareli'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları'nda piste çıkmaya hak kazandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:28
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Daha bitmedi
Toplam 23
Yorum
ayna ayna söyle bana şampiyon olsan nolacak sanki.Sevmiyoruz istemiyoruz ve FB mize seni yakıştırmıyoruz işte suni falanda değil tek gerçek bu
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Volkan ,Q7 bıktırdınız be. Her maçta kırmızı sarı kavga.Millet 11e11 maç seyretmek istiyor.Bir de Aykut taçta bile bütün kulübeyle hücum ...
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 13
Yorum
biraz mantıklı olun. 32 yasındaki adam 20 milyon müthiş para.Zaten seneye 33.. Duygusal bakmayın. O paraya tanesi 7 milyondan 3 futbolcu alınır.
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