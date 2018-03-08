Osmangazili atletlerin yıldızı parladı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Osmangazili atletlerin yıldızı parladı

    Osmangazili atletlerin yıldızı parladı

    Gençlik ve ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu İl Seçmeleri Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumunda start aldı.

    İki gün süren seçmelerde 2004 - 2005 ve 2006 toplam 360 sporcu karması için piste çıktı. Bursa'da faaliyet gösteren birçok kulübün iştirak ettiği Osmangazili 35 sporcu kıyasıya mücadele etti. 100 engel kategorisinde piste çıkan Osmangazili atlet Fatmanur Çınar birinci olurken, aynı kategoride Mert Berkay Demirbaş üçüncülüğü elde etti.

    Seçmelerde mücadele eden Osmangazili atletlerden Emre Kaan Fırıncı, yüksek atlama kategorisinde birinci, Batuhan Caymaz ikinci, 300 metre
    kategorisinde Ayetullah Demir birinci, Ceren Gündüz ikinci, cirit atma kategorisinde Serhat Özkaya birinci, Yeşim Akın ikinci, Can Öztürk üçüncü, gülle atma kategorisinde Serpil Öztürk ikinci, uzun atlama kategorisinde Hilal Mutlu ikinci, Ayşenur Erken ise üçüncü oldu.

    Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 28-29 Mart tarihleri arasında 'de düzenlenecek Anadolu Yarı Final Müsabakaları'nda piste çıkmaya hak kazandı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:28
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