Norveç zirveyi sevdi – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    zirveyi sevdi

    <a href="/index/norvec?id=32a530d1-953e-4d26-9072-00cd3f484a7c" class="" rel="tag">Norveç</a> zirveyi sevdi
    23. Kış Olimpiyatları'nın 14. günü sonunda 13 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan , madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü. Dün 2 gümüş madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 37'ye yükseltti.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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