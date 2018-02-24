Norveç zirveyi sevdi
23. Kış Olimpiyatları'nın 14. günü sonunda 13 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü. Dün 2 gümüş madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 37'ye yükseltti.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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