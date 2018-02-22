Kağıtsporlu atletler, madalya ile döndü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağısporlu atletler Mersin’deki Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası’nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
metrelik atışıyla 3'üncü olmayı başardı.
Şampiyonanın ikinci gününde Yıldızlar Kategorisi Cirit branşında piste çıkan mavi beyazlı bir diğer isim olan Doğan Çiftçi, 64,81 metrelik atışıyla rakiplerini geride bırakarak 1'inci oldu. Önemli bir atış gerçekleştiren sporcumuz bu atışıyla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçilerek olimpiyatlara gitme yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Antrenör Hakan Yiğit müsabakaların ardından, "Sporcularımızı göstermiş oldukları gayret ve başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:45
-
Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
-
Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
-
Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
Kağıtsporlu atletler, madalya ile döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.