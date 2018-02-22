Atletizm milli sporcuları Altıntaş’ta
Kütahya'dan yetişen atletizm milli sporcuları, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Altıntaş Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Taşpınar'ı ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbetlerin ardından Kaymakam Çelik kendi hayatından örnekler vererek zorluklara karşı asla pes edilmemesi gerektiğini ve azimle çalışmanın karşılığının her zaman başarı olduğunu aktardı. Ziyarette Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ve İl Temsilcisi Ercan Şirin Kütahya atletizmi hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Kaymakam Çelik'e Milli Takım forması hediye edildi. Kaymakam Çelik'te tüm sporculara çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaret sonunda açıklama yapan Müdür Taşpınar, ''Bu ziyaretin gerçekleşmesinde Gençlik ve Spor faaliyetleri konusunda her zaman desteğini aldığımız Kaymakamımız Sayın Musa Kazım Çelik'e, İl temsilcimiz Ercan Şirin'e, Milli Takım Antrenörü İdris Güleç' e ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:40
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 5
Yorum
CELAL TAM DA ISTEDIGIM RUH HALINDELER BJK BUNLARI OYLE BOYLE YENMEYECEK ( GS LIYIM) MAC SONU BURDAYIM
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 19
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaş haberlerini neden bu kadar fenerli galatasaraylı okuyor anlamıyorum hoşunuza gidiyor galiba şampiyonlar ligi haberi :)
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 2
Yorum
100milyon 100 milyonu gececek olan ilk türk olacak insallah, böyle devam et cengiz
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