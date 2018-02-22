Atletizm milli sporcuları Altıntaş’ta – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    milli sporcuları Altıntaş’ta

    Atletizm milli sporcuları Altıntaş’ta

    Kütahya'dan yetişen milli sporcuları, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Altıntaş Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Taşpınar'ı ziyaret etti.

    milli mporcuları 800 metre ve bin 500 metre Türkiye Şampiyonu Hacer Yılmaz, 5 bin metre Gençler Balkan ve Türkiye Şampiyonu Bekirhan Kabadayı, uzun atlama Türkiye 2. si ve Balkan Gençler 4.'ncüsü Ramazan Şenkal, Uzun atlama Türkiye 2 ikincisi Balkan Yıldızlar 4.'ncüsü Serkan Altun, bin 500 metre Türkiye 3.'ncüsü İbrahim Şenkal ile birlikte Atletizm Milli takım antrenörü İdris Güleç ve Atletizm İl Temsilcisi ve Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Sirin, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Altıntaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Taşpınar'ı ziyaret ettiler.

    Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbetlerin ardından Kaymakam Çelik kendi hayatından örnekler vererek zorluklara karşı asla pes edilmemesi gerektiğini ve azimle çalışmanın karşılığının her zaman başarı olduğunu aktardı. Ziyarette Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ve İl Temsilcisi Ercan Şirin Kütahya atletizmi hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Kaymakam Çelik'e Milli Takım forması hediye edildi. Kaymakam Çelik'te tüm sporculara çeşitli hediyeler verdi.

    Ziyaret sonunda açıklama yapan Müdür Taşpınar, ''Bu ziyaretin gerçekleşmesinde Gençlik ve Spor faaliyetleri konusunda her zaman desteğini aldığımız Kaymakamımız Sayın Musa Kazım Çelik'e, İl temsilcimiz Ercan Şirin'e, Milli Takım Antrenörü İdris Güleç' e ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:40
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