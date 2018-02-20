Türkiye, salona "temsil" için katılacak
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda tek sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Temsil edilmek için katılacağız." dedi.
Çintimar, yaptığı açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde Birmingham kentinde organize edilecek şampiyonada Türkiye'den sadece 60 metrede Emre Zafer Barnes'in yer alacağını vurguladı.
Şampiyonaya katılım için daha fazla kotaları bulunmasına karşın ülke olarak "temsil" düzeyinde yer almak istediklerini anlatan Çintimar, "Bu şampiyonada bizi temsil edecek ve finalde yarışacak 7-8 atletimiz olmasına rağmen tüm çalışmalarımızı yaz organizasyonlarına yönelik yaptığımız için tek sporcuyla katılacağız. Amacımız, Dünya Salon Şampiyonası'ndan daha çok Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer almak. Sporcularımızla da değerlendirme yaptık. Kamp programlarını açık hava yarışlarına göre yapıyorlar." diye konuştu.
Salonda 60 metrenin çok zor bir kategori olduğunu ancak Emre'nin final grubunda yarışacağını düşündüklerinin altını çizen Çintimar, "Türkiye olarak Dünya Şampiyonası'nda, Salon Atletizm Şampiyonası'nda, atmada, atlamalarda yani tüm branşlarda varız demeli ve finalde olmalıyız. Artık sporcularımız final koşmakla kalmıyor ve kürsüde yer alıyor. " ifadelerini kullandı.
Atletizmde özellikle gençlerle büyük ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Çintimar, şunları söyledi:
"Genç atletlerimiz geçen yıl kendi yaş gruplarında önemli başarılar elde etti. Genç atletlerimizin daha da tecrüben edinmeleri için özel programlar uyguluyoruz. Deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Çok zorlanmayacakları büyük yaş gruplarının organizasyonlarına göndermeye çalışıyoruz. Planlı ve düzenli bir çalışma programı dahilinde sporcularımızı sürekli takip ediyoruz. Gençleri büyükler kategorisine daha hazır, her zaman final ve kürsüde yer alacak şekilde taşımanın gayreti içindeyiz."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:08
-
Burak uyuyamadı!
Toplam 6
Yorum
suat trabzon sıkıntı yok ardaya ayıp olmadı en azından.
-
İsmail'den özel hazırlık
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ BU ADAM BJK Lİ KASITLI HATALAR YAPIYOR BJK MAÇLARINDA
-
Beşiktaş Talisca için TFF'ye başvurdu!
Toplam 31
Yorum
KaRTaL Son 10 senenin istatistiklerine bi bakın!! derbi maçlar öncesinde ve maç içinde çıkan kırmızı kartlarla en çok hangi tk.mağdur olmuş?
Türkiye, salona "temsil" için katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.