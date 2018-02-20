Çintimar, yaptığı açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde Birmingham kentinde organize edilecek şampiyonada Türkiye'den sadece 60 metrede Emre Zafer Barnes'in yer alacağını vurguladı.

Şampiyonaya katılım için daha fazla kotaları bulunmasına karşın ülke olarak "temsil" düzeyinde yer almak istediklerini anlatan Çintimar, "Bu şampiyonada bizi temsil edecek ve finalde yarışacak 7-8 atletimiz olmasına rağmen tüm çalışmalarımızı yaz organizasyonlarına yönelik yaptığımız için tek sporcuyla katılacağız. Amacımız, Dünya Salon Şampiyonası'ndan daha çok Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer almak. Sporcularımızla da değerlendirme yaptık. Kamp programlarını açık hava yarışlarına göre yapıyorlar." diye konuştu.

Salonda 60 metrenin çok zor bir kategori olduğunu ancak Emre'nin final grubunda yarışacağını düşündüklerinin altını çizen Çintimar, "Türkiye olarak Dünya Şampiyonası'nda, Salon Atletizm Şampiyonası'nda, atmada, atlamalarda yani tüm branşlarda varız demeli ve finalde olmalıyız. Artık sporcularımız final koşmakla kalmıyor ve kürsüde yer alıyor. " ifadelerini kullandı.

Atletizmde özellikle gençlerle büyük ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Çintimar, şunları söyledi:

"Genç atletlerimiz geçen yıl kendi yaş gruplarında önemli başarılar elde etti. Genç atletlerimizin daha da tecrüben edinmeleri için özel programlar uyguluyoruz. Deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Çok zorlanmayacakları büyük yaş gruplarının organizasyonlarına göndermeye çalışıyoruz. Planlı ve düzenli bir çalışma programı dahilinde sporcularımızı sürekli takip ediyoruz. Gençleri büyükler kategorisine daha hazır, her zaman final ve kürsüde yer alacak şekilde taşımanın gayreti içindeyiz."