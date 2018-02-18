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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Salonda 10 madalya

    Salonda 10 madalya
    23. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda , toplam 10 madalya elde etti. Türkiye, erkeklerde 2 altın, 3 gümüş, kadınlarda ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz toplam 10 madalya aldı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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