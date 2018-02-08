Yıldız atletler şampiyon Guliyev'e emanet
Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev ile aralarında yıldız kızlarda dünya şampiyonu sprinter Mizgin Ay'ın da bulunduğu genç atletler Rusya'da ortak kamp gerçekleştiriyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık için başkent Moskova'da gerçekleştirilen kampta genç atletler, çalışmalarının üçüncü gününü geride bıraktı. Kampı 14 Şubat'ta tamamlayarak Türkiye'ye dönecek ekipte, Ramil Guliyev ve Mizgin Ay'ın yanı sıra Melike Malkoç ile Beyzanur Seyhan ve sporcuların antrenörleri yer alıyor.
Erkekler 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yaptığı açıklamada, genç sporcularla kampın yeni başladığını söyledi.
Genç isimlerle iyi bir kamp dönemi geçireceklerine inandığını vurgulayan Guliyev, "Burada daha iyi eğitim alacaklar. Antrenör eşliğinde çalışacaklar. Moskova kampımız daha çok teknik antrenman niteliği taşıyacak." dedi.
Genç atletlerin kamp ortamına hemen alıştığını vurgulayan Ramil Guliyev, şunları kaydetti:
"Şimdilik burada çok mutlular. Genç oldukları için arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Tecrübe, sporcunun uluslararası yarışmalara katılımıyla sağlanacak. Her sezon, büyük yarışmalara katılarak daha iyi olacaklar. Deneyim ancak yarışarak kazanılır. Eksiklerini düzeltmek için çalışacağız. Birlikte kamp yapıyor olmamız, özellikle genç sporcuların daha büyük hedef belirlemelerini sağlayacak. Yetenekli gençlerimizi daha yukarılara taşıyacağız."
Yıldız kızlar 100 metrede dünya şampiyonluğuna ulaşan Mizgin Ay ise "Çok güzel tesislerde çalışıyoruz. Burada iyi antrenman yapıyorum. Kendimi geliştireceğime inanıyorum. Büyüklerimin tecrübelerinden ve tekniklerinden yararlanacağım." diye konuştu.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
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Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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Yorum
KADIKÖY BOGASI PEPEYİ ATSAYDI HAKEM ONDAN SONRA SİZİN GOLÜNÜZÜ PENALTINIZI VERMESEYDİ EVET HAKEM BEŞİKTAŞI DOĞRAMIŞ YAZIKLAR OLSUN DERDİM AMA ÖNCE KIRMIZI
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