Yıldız atletler şampiyon Guliyev'e emanet

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık için başkent Moskova'da gerçekleştirilen kampta genç atletler, çalışmalarının üçüncü gününü geride bıraktı. Kampı 14 Şubat'ta tamamlayarak Türkiye'ye dönecek ekipte, Ramil Guliyev ve Mizgin Ay'ın yanı sıra Melike Malkoç ile Beyzanur Seyhan ve sporcuların antrenörleri yer alıyor.

Erkekler 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yaptığı açıklamada, genç sporcularla kampın yeni başladığını söyledi.

Genç isimlerle iyi bir kamp dönemi geçireceklerine inandığını vurgulayan Guliyev, "Burada daha iyi eğitim alacaklar. Antrenör eşliğinde çalışacaklar. Moskova kampımız daha çok teknik antrenman niteliği taşıyacak." dedi.

Genç atletlerin kamp ortamına hemen alıştığını vurgulayan Ramil Guliyev, şunları kaydetti:

"Şimdilik burada çok mutlular. Genç oldukları için arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Tecrübe, sporcunun uluslararası yarışmalara katılımıyla sağlanacak. Her sezon, büyük yarışmalara katılarak daha iyi olacaklar. Deneyim ancak yarışarak kazanılır. Eksiklerini düzeltmek için çalışacağız. Birlikte kamp yapıyor olmamız, özellikle genç sporcuların daha büyük hedef belirlemelerini sağlayacak. Yetenekli gençlerimizi daha yukarılara taşıyacağız."

Yıldız kızlar 100 metrede dünya şampiyonluğuna ulaşan Mizgin Ay ise "Çok güzel tesislerde çalışıyoruz. Burada iyi antrenman yapıyorum. Kendimi geliştireceğime inanıyorum. Büyüklerimin tecrübelerinden ve tekniklerinden yararlanacağım." diye konuştu.