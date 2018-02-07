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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Şampiyon atlete doping cezası

    Şampiyon atlete doping cezası

    Avrupa şampiyonu atlet Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı.

    Büyük Britanya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, doping testinin A numunesinde yasaklı maddeye rastlanan 28 yaşındaki atletin spordan geçici olarak men edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kendini savunması amacıyla Levine ile toplantı yapılacağı ve B numunesinin sonucuna göre hakkındaki kararın verileceği bildirildi.

    İngiliz basınında çıkan haberlerde, kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Levine'in, suçlu bulunması halinde spordan 4 yıla kadar men cezası alabileceği öne sürüldü.

    atlet, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:32
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