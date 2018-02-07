Şampiyon atlete doping cezası

Büyük Britanya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, doping testinin A numunesinde yasaklı maddeye rastlanan 28 yaşındaki atletin spordan geçici olarak men edildiği belirtildi.

Açıklamada, kendini savunması amacıyla Levine ile toplantı yapılacağı ve B numunesinin sonucuna göre hakkındaki kararın verileceği bildirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Levine'in, suçlu bulunması halinde spordan 4 yıla kadar men cezası alabileceği öne sürüldü.

Büyük Britanyalı atlet, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.