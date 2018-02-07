Şampiyon atlete doping cezası
Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı.
Büyük Britanya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, doping testinin A numunesinde yasaklı maddeye rastlanan 28 yaşındaki atletin spordan geçici olarak men edildiği belirtildi.
Açıklamada, kendini savunması amacıyla Levine ile toplantı yapılacağı ve B numunesinin sonucuna göre hakkındaki kararın verileceği bildirildi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Levine'in, suçlu bulunması halinde spordan 4 yıla kadar men cezası alabileceği öne sürüldü.
Büyük Britanyalı atlet, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Toplam 1
Yorum
sportmen Geleceği olan bir futbolcuydu.Takıma kazandırılmalıydı.
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Kriz büyüyor
Toplam 27
Yorum
sportmen FB nin şampiyonluk için kadrosu yeterli diyen Aykut şimdi neden ağlıyor.Fazla küçülmeden bıraksın.
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Mustafa Pektemek, ligde formayı zorluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LARİNİ DE ARADA DEĞERLENDİR İKİNCİ YARILARDA HOCA..TAKIMA ISINSIN..
Şampiyon atlete doping cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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