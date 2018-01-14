Bekmez’den 5 Türkiye rekoru
Atletizmde Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda büyük kadınlar 5000 metre yarışında birinci olan Meryem Bekmez, 5 farklı kategoride Türkiye rekoru kırmayı başardı. Yarışı farklı kazanan genç atlet, 3000 ve 2000 m. geçiş dereceleriyle yeni rekorlara imza attarken kendi rekorunu yeniledi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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