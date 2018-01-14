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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Bekmez’den 5 Türkiye rekoru

    Bekmez’den 5 Türkiye rekoru
    Atletizmde Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası'nda büyük kadınlar 5000 metre yarışında birinci olan , 5 farklı kategoride Türkiye rekoru kırmayı başardı. Yarışı farklı kazanan genç atlet, 3000 ve 2000 m. geçiş dereceleriyle yeni rekorlara imza attarken kendi rekorunu yeniledi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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