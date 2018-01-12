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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Mersin’e büyük onur

    Mersin’e büyük onur
    Mersinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) listesinde 56'ncı sırada yer aldı. Yaklaşık 5 bin maraton arasında, Bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen Avrasya Maratonu 22'nci sıraya yerleşmeyi başardı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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