Mersin’e büyük onur

Mersinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) listesinde 56'ncı sırada yer aldı. Yaklaşık 5 bin maraton arasında, Bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen Avrasya Maratonu 22'nci sıraya yerleşmeyi başardı.