 Bakan Bak, Aydınlı sporcu ve antrenörünü kutladı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bakan Bak, Aydınlı sporcu ve antrenörünü kutladı

    Bakan Bak, Aydınlı sporcu ve antrenörünü kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , yüksek atlama branşında 2.10 metrelik atlayışıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Aydınlı milli sporcu Şahabettin Karabulut ve antrenörünü kutladı.

    Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Salon Rekor Deneme Yarışmaları 23-24 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Düzenlenen Salon Rekor Deneme yarışlarında Aydın antrenörü Tuncay Örs'ün sporcusu ve Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olan milli sporcu Şahabettin Karabulut yüksek atlama branşında 2.10 metreyle başarılı bir derece elde ederek tüm dikkatleri üstüne çekti.

    Salon yarışlarındaki yüksek atlama branşında 2.24 olan Türkiye rekoruna çok yakın bir atlayış yapan milli sporcu Şahabettin Karabulut hedefinin rekoru kırarak yeni rekorun sahibi olmak istediğini belirtti. Başarılı sporcu, 2018 yılında uluslararası şampiyonalarda başarılı dereceler elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

    Sayısız başarıları ve rekorları bulunan antrenör Tuncay Örs ise; "Dporcumuz başarılı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Asıl amacımız uluslararası platformda ülkemizin bayrağını dalgalandırabilmek. Bilgi ve birikimlerimi sporcularıma aktararak başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. İlimizde bizlere her türlü desteği sağlayan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    BAKAN BAK'DAN TEBRİK
    Salon Rekor Deneme yarışlarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , yüksek atlama branşında 2.10 metrelik atlayışı ile sezona iyi bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Şahabettin Karabulut ve antrenörü Tuncay Örs''ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:49
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