Bakan Bak, Aydınlı sporcu ve antrenörünü kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yüksek atlama branşında 2.10 metrelik atlayışıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Aydınlı milli sporcu Şahabettin Karabulut ve antrenörünü kutladı.
Salon yarışlarındaki yüksek atlama branşında 2.24 olan Türkiye rekoruna çok yakın bir atlayış yapan milli sporcu Şahabettin Karabulut hedefinin rekoru kırarak yeni rekorun sahibi olmak istediğini belirtti. Başarılı sporcu, 2018 yılında uluslararası şampiyonalarda başarılı dereceler elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.
Sayısız başarıları ve rekorları bulunan antrenör Tuncay Örs ise; "Dporcumuz başarılı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Asıl amacımız uluslararası platformda ülkemizin bayrağını dalgalandırabilmek. Bilgi ve birikimlerimi sporcularıma aktararak başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. İlimizde bizlere her türlü desteği sağlayan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN BAK'DAN TEBRİK
Salon Rekor Deneme yarışlarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yüksek atlama branşında 2.10 metrelik atlayışı ile sezona iyi bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Şahabettin Karabulut ve antrenörü Tuncay Örs''ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:49
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Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Toplam 7
Yorum
maho gomis ile ligi alt üst eder . bu haber umarim dogrudur eren derdiyokdan hayir gelmez cok net dün gece gene belli etti bizim takim ona fazla
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Fatih Terim o ismin biletini kesti!
Toplam 1
Yorum
maho denayer Gs de oynayacak kapasitede deil zaten aksi olsa ingiltereden talibi cikardi Gs yide hizli istanbul geceleri icin istedi cok net .
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Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...
Toplam 2
Yorum
maho hoca hasan sas hayirli olsuna gelsin dedi o konuda bence belirsiz . elmandere kimse yok demez taffarelede ama hasan sas hocada mutlak gelsin
Bakan Bak, Aydınlı sporcu ve antrenörünü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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