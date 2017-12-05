Rusya, Kış Olimpiyatları'ndan men edildi!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men ederken, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız olarak oyunlarda mücadele etmesine izin verdi.
İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.
Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi.
Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 22:14
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 6
Yorum
gıybet trabzon ve bitmek bilmeyen sert açıklamaları. ortada sportif başarı olmayınca gayet normal tabi.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 7
Yorum
gıybet fatih terim'i ittirmek için başka istatistikleriniz varsa onları da paylaşabilirseniz seviniriz.
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 1
Yorum
kys BU KARAR GÖSTERİYOR Kİ KAYSERİSPOR U SAHA DA YENEMİYORLAR MASA BAŞINDA YENME ÇABASI OLUYO. İKİ ONBİR OYUNCUMUZA 5 İLA 10 MAÇ ARASI CEZA !!!
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