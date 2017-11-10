Genç atletler Atatürk için koştu
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu yapıldı.
Koşu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kızlar ve erkeklerde küçük, yıldız ve genç kategorilerinde düzenlenen organizasyonda, 40 il ve 96 takımdan 498 sporcu yarıştı. Küçük sporcuların bazıları yarışı tamamlamakta güçlük çekerken, yolda kalanlar ambulans aracılığıyla finiş noktasına getirildi.
Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile TAF yetkilileri takdim etti.
Koşuda ilk 3 sırayı alan sporcular, kategorilerine göre şöyle:
Küçük kızlar (1.5 kilometre): Medine İnel (Aksaray), Zeynep Sunay Yıldız (İstanbul), Ceyda Melek Pınar (Isparta)
Küçük erkekler (2 kilometre): Mustafa Haydar Kuş (Gaziantep), Muhammet Ali Isıcak (Aksaray), Duran Sütveren (Nevşehir)
Yıldız kızlar (2 kilometre): İrem Erol (Isparta), Sıla Ata (Kütahya), Sibel Korkutan (Van)
Yıldız erkekler (3 kilometre): Halil Tekin (Şanlıurfa), Ömer Aydınlık (Ağrı), Ali Can Polat (Gaziantep)
Genç kadınlar (3 kilometre): İnci Kalkan (Aksaray), Aslı Kızılkaya (Ağrı), Hacer Yılmaz (Kütahya)
Genç erkekler (4 kilometre): Murat Yalçınkaya (Nevşehir), Ayetullah Aslanhan (Nevşehir), Ömer Şen (Nevşehir)
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:41
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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