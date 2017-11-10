Genç atletler Atatürk için koştu

Koşu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kızlar ve erkeklerde küçük, yıldız ve genç kategorilerinde düzenlenen organizasyonda, 40 il ve 96 takımdan 498 sporcu yarıştı. Küçük sporcuların bazıları yarışı tamamlamakta güçlük çekerken, yolda kalanlar ambulans aracılığıyla finiş noktasına getirildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile TAF yetkilileri takdim etti.

Koşuda ilk 3 sırayı alan sporcular, kategorilerine göre şöyle:

Küçük kızlar (1.5 kilometre): Medine İnel (Aksaray), Zeynep Sunay Yıldız (İstanbul), Ceyda Melek Pınar (Isparta)

Küçük erkekler (2 kilometre): Mustafa Haydar Kuş (Gaziantep), Muhammet Ali Isıcak (Aksaray), Duran Sütveren (Nevşehir)

Yıldız kızlar (2 kilometre): İrem Erol (Isparta), Sıla Ata (Kütahya), Sibel Korkutan (Van)

Yıldız erkekler (3 kilometre): Halil Tekin (Şanlıurfa), Ömer Aydınlık (Ağrı), Ali Can Polat (Gaziantep)

Genç kadınlar (3 kilometre): İnci Kalkan (Aksaray), Aslı Kızılkaya (Ağrı), Hacer Yılmaz (Kütahya)

Genç erkekler (4 kilometre): Murat Yalçınkaya (Nevşehir), Ayetullah Aslanhan (Nevşehir), Ömer Şen (Nevşehir)