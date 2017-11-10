"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramasına şaşırdılar"

Ramil Guliyev, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi'ne (Brand&Sport Summit) katıldı.

Londra'da yarışın bitimiyle Türkiye Atletizm Federasyonundan bir yetkilinin telefonu kendisine verdiğini aktaran Guliyev, şunları kaydetti:

"Yarıştan sonra Cumhurbaşkanımız beni aradı ve tebrik etti. Çok mutlu oldum. Böyle bir insanın sizi araması çok önemli. Diğer atletler görüşmeden sonra bana 'Kim aradı?' diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını duyduklarında çok şaşırdılar. 'Spor sizde o kadar seviliyor mu? Bizde böyle bir şey yok.' dediler. Bu her ülkede olmuyor. Arkamızdaki güç bizi motive ediyor."

Guliyev, efsane atlet Usain Bolt'un Londra'da 200 metreye çıkmadığını hatırlatarak, "Bolt olsa da kesinlikle kazanırdım. Durumu iyi değildi ve yarışta yer almadı. Daha iyi derecelerim olacaktır. Koşulan derece iyi değildi ama şampiyonluğa yetti. Şu an kafamda olimpiyat var. Bütün çalışmaları bunun için yapıyoruz. Buraya kadar madalya kazanıp geldik. Şu an esas olan daha büyük başarı kazanmaktır." ifadelerini kullandı.