4 Rus sporcuya ömür boyu men cezası
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 4 Rus sporcuya, doping nedeniyle ömür boyu men cezası verildi.
IOC'nin yazılı açıklamasında, 2014'te Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptıkları tespit edilen Rus sporculardan Yuliia Ivanova, Alexey Petukhov, Evgeniya Shapovalova ve Maksim Vylegzhanin'in, müsabakalardan geriye dönük diskalifiye edildiği ve sporculara sonraki organizasyonlardan ömür boyu men cezası verildiği bildirildi.
Soçi 2014'te Rus kayakçılar Ivanova, Petukhov ve Shapovalova dereceye girememiş, Vylegzhanin ise 3 gümüş madalya elde etmişti.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:38
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Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
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Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
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