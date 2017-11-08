Olimpiyat madalyalı sporcuya "doping" cezası
Kenyalı olimpiyat şampiyonu atlet Jemima Sumgong'a, doping yaptığı gerekçesiyle spordan 4 yıl men cezası verildi. Kenya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (ADAK) yapılan açıklamada, daha önce doping yaptığı tespit edilen Kenyalı atlete spordan 4 yıl men cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, Jemima Sumgong'un savunmasının gerçekçi bulunmadığı ve bu nedenle söz konusu cezaya çarptırıldığı vurgulandı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından geçen nisan ayında doping yaptığı tespit edilen Kenyalı atlet, dış gebelik gerekçesiyle yasaklı "eritropoetin" maddesinin hastanede kendisine verildiğini iddia etmişti. Sumgong'un savunmasını değerlendiren ADAK, hamilelik döneminde bu konu hakkında bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle 32 yaşındaki atletin iddiasını kabul etmedi. Sumgong, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği derece ile Kenya'ya kadınlar maraton kategorisinde olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandıran sporcu olmuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYINBAŞKANIMIZIBUONURLUDURUŞUNDANDOLAYITEBRİKEDERİM.LAKİNBAŞARISIZLIĞIDASAHİPLENMESİKABULEDİLEMEZDURUMDADIR.BİRİLERİKÖREBEOLACAKADALETBUMU
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 6
Yorum
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Şok ceza: 415 bin euro!
Toplam 6
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? bende bu alman lar her konuda neden başarılılar diye uzun zamandır düşünüyordum.Sırları hakkaniyet ve gerçeklikmiş meğer.
Olimpiyat madalyalı sporcuya "doping" cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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