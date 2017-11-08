Açıklamada, Jemima Sumgong'un savunmasının gerçekçi bulunmadığı ve bu nedenle söz konusu cezaya çarptırıldığı vurgulandı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından geçen nisan ayında doping yaptığı tespit edilen Kenyalı atlet, dış gebelik gerekçesiyle yasaklı "eritropoetin" maddesinin hastanede kendisine verildiğini iddia etmişti. Sumgong'un savunmasını değerlendiren ADAK, hamilelik döneminde bu konu hakkında bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle 32 yaşındaki atletin iddiasını kabul etmedi. Sumgong, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği derece ile Kenya'ya kadınlar maraton kategorisinde olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandıran sporcu olmuştu.