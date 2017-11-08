Atletizmde hedef 75 olimpiyat kotası

Çintimar, yaptığı açıklamada, bu sene alınan dereceler ve madalyalarla hedeflerinin üzerinde bir seviyeye ulaştıklarını ancak ana hedeflerinin üzerine çıkmak için kat edilmesi gereken çok yollarının olduğunu söyledi. Atletizmde bu yıl 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve 1 dünya üçüncülüğü gibi önemli madalyalar aldıklarını ve bunların tarihte ilk olduğunu ifade eden Çintimar, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla yürüyoruz. Biz, 2016 Olimpiyatları'nda 40 kota alıp, 36 sporcu ile yarışmıştık. Bu rakam bugüne kadar gittiğimiz yarışmaların iki katıydı. Şu anki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 75 kota ile gidebilmek. Bu da çok ciddi bir rakam olacak."

Çintimar, atletizmde önemli aşamalar kaydettiklerini belirterek, "Bundan sonrası için daha emin adımlarla, daha hızlı ilerliyoruz. Bu sene öncelikle yıldızlar kategorisinde aldığımız madalyalar, ardından 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız madalyalar, en sonunda da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda aldığımız madalyalar var. Bunları üst üste koyduğumuz zaman Cumhuriyet tarihi boyunca alınan madalyaların yüzde 40'ından fazlasını son iki ya da üç yıl içerisinde elde ettik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLK 6'YA GİRERSE HAK ETTİĞİ YERİ ALMIŞ OLACAK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimlerin desteğiyle hızlı şekilde ilerlediklerini kaydeden Çintimar, "Dünya sıralamasında olimpiyatta ülke olarak 34, atletizm olarak 31'inci sıradaydık. Bu yeterli midir, asla. Türkiye ne zaman ilk 6'nın içerisine girerse o zaman hem dünyada hem de Avrupa'da, bu genç nüfusun hak ettiği yeri almış olacaktır." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN EKSİĞİ YOK"

Çintimar, 300 sporcunun kampta olduğunu aktararak, "Bu kamplarımızın bir bölümü Bolu, Antalya, İzmir, Erzurum ve Ankara'da olacak. Çocuklarımıza ciddi destekler sunarak, başarıyı sağlamak için emin adımlarla ilerliyoruz. Şu ana kadar yapılan test ve ölçümlerde durumumuzun iyi olduğunu, çocuklarımızın eksiğinin olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye genelinde atletizmde 15 bölge oluşturdukları bilgisini veren Çintimar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buralarda bölge koordinatörlükleri oluşturarak, atletimizin dünyadaki yapısına benzer bir yapı oluşturmaya başladık. Bunun için hem yıldızlar hem de miniklerde organizasyonlarımızı yerelde yapıyoruz. Daha önce il müdürlüklerimizce yapılıyordu. Artık birçok ili bir araya getirerek, organizasyonlarımızı yapıyoruz."