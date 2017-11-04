Ümraniye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı

Yeni yeteneklerin Türk Atletizmine kazandırılması amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye Genelinde 8 bölgede düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi'nin 2. Kademe yarışları tamamlandı. Kocaeli'nde yapılan Marmara Bölgesi yarışmalarına 10 ilden 36 takım ve 214 sporcu katıldı. Ümraniye Belediyesinin kendi bünyesinde yatiştirdiği Spor Kulübü Atletizm Takımı, yıldız erkeklerde (3 km) 33 puanla takım 2'incisi olup, Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Öte yandan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı'ndan Batuhan Özer'de kulüplerde genelde 2'incilik elde etti.