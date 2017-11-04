Ümraniye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Marmara bölgesi 2. Kademe yarışmalarına katılan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı, yıldız erkeklerde takım 2’incisi olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı
Yeni yeteneklerin Türk Atletizmine kazandırılması amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye Genelinde 8 bölgede düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi'nin 2. Kademe yarışları tamamlandı. Kocaeli'nde yapılan Marmara Bölgesi yarışmalarına 10 ilden 36 takım ve 214 sporcu katıldı. Ümraniye Belediyesinin kendi bünyesinde yatiştirdiği Spor Kulübü Atletizm Takımı, yıldız erkeklerde (3 km) 33 puanla takım 2'incisi olup, Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Öte yandan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı'ndan Batuhan Özer'de kulüplerde genelde 2'incilik elde etti.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:30
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Ümraniye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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