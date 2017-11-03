 Gaziemir'e milli gurur – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Gaziemir'e milli gurur

    Gaziemir'e milli gurur

    Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü kadın atletizm sporcuları Buket Katya Orhonsayın ile Yasemin Uygur, Çoklu Branşlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na seçildi.

    Sporcuların 2018 Akdeniz Oyunları, Balkan U20 ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekleri belirtildi. Yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren genç atletler ilk önce şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek Balkan Gençler Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Atletler daha sonra Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek. Genç atletlerin en büyük hedefi ise İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek 2018 Akdeniz Oyunları'nda mücadele etmek.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:08
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