Gaziemir'e milli gurur
Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü kadın atletizm sporcuları Buket Katya Orhonsayın ile Yasemin Uygur, Çoklu Branşlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na seçildi.
Sporcuların 2018 Akdeniz Oyunları, Balkan U20 ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekleri belirtildi. Yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren genç atletler ilk önce şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek Balkan Gençler Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Atletler daha sonra Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek. Genç atletlerin en büyük hedefi ise İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek 2018 Akdeniz Oyunları'nda mücadele etmek.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:08
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Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!
Toplam 16
Yorum
forever1903 emreye, ardaya, selcuka, gönüle, volkan sene örnek olsun, birakin ki genclerin önü acilsin, biktik sizden, gidin artik
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''Beni dinlemiyorsunuz!''
Toplam 7
Yorum
sizce Sizce devre arasına kadar fenerde "cehennem donar mı?" yorumlarınızı buradan onaylayarak yeşil yada kırmızı ile gösterebilirsiniz bekliyoruz
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 10
Yorum
forever1903 bence talisca arti 10 milyona olur ama benficanin o kadar parasi var mi bilemem, cünkü cenk 30 dan asagiya gitmez, gitmemeli
Gaziemir'e milli gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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