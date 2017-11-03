Gaziemir'e milli gurur

Sporcuların 2018 Akdeniz Oyunları, Balkan U20 ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekleri belirtildi. Yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren genç atletler ilk önce şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek Balkan Gençler Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Atletler daha sonra Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek. Genç atletlerin en büyük hedefi ise İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek 2018 Akdeniz Oyunları'nda mücadele etmek.