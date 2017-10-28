Hedefi rekor
Türkiye’nin en iyi kısa mesafe koşucusu olan Nevin Yanıt Baltacı “Dünya Şampiyonası’nda barajı geçersem rekoru geliştiririm” dedi
ANTRENÖRSÜZ ÇALIŞIYOR
NEVİN, 17 yıllık spor hayatındaki deneyimiyle çalışmalarının vücuduna nasıl faydalı olacağını kendisinin daha iyi karar vereceği düşüncesiyle şampiyonalara antrenörsüz hazırlandığını belirtti. Antalya kampında kendisine en büyük desteği annesi Semra Yanıt'ın verdiğini söyledi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
-
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Hedefi rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.