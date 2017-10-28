Hedefi rekor

Türkiye’nin en iyi kısa mesafe koşucusu olan Nevin Yanıt Baltacı “Dünya Şampiyonası’nda barajı geçersem rekoru geliştiririm” dedi

ATLETİZM tarihimizin en iyi kısa mesafe koşucularından milli atlet Nevin Yanıt Baltacı iddialı konuştu. Nevin "Dünya şampiyonasında barajı geçip katılırsam rekorumu geliştiririm, madalya ile dönerim. Sonrasında Berlin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası benim için ayrı bir hedef. Dünya arenasında Nevin Yanıt Baltacı olarak yer almak beni diğer yarışlar için motive edecek" diye konuştu.



ANTRENÖRSÜZ ÇALIŞIYOR

NEVİN, 17 yıllık spor hayatındaki deneyimiyle çalışmalarının vücuduna nasıl faydalı olacağını kendisinin daha iyi karar vereceği düşüncesiyle şampiyonalara antrenörsüz hazırlandığını belirtti. Antalya kampında kendisine en büyük desteği annesi Semra Yanıt'ın verdiğini söyledi.