'Dünya arenasında Nevin Yanıt Baltacı olarak yer almak istiyorum'

Olimpiyatlar tarihinde kısa mesafe yarışında yarı finale yükselen ilk Türk atlet olması nedeniyle Türk atletizminin yetiştirdiği en iyi kısa mesafe koşucularından biri sayılan Nevin Yanıt Baltacı, önümüzdeki mart ayında Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası, ardından Berlin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da başladı. Doping cezası nedeniyle 3 yıl pistlerden ayrı kalmasının ardından geçen yıl katıldığı İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Nevin Yanıt Baltacı, eski başarılarına yenisini eklemek için günde 2 antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.



'BARAJI GEÇİP, YENİ TÜRKİYE REKORU İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUM'

Nevin Yanıt Baltacı, Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak istediğini belirtti. Daha önce katıldığı dünya şampiyonasında final yarışını az farkla kaçırdığı için koşamadığını anımsatan Nevin Yanıt Baltacı, "Öncelikli hedefim barajı geçmek. Katılırsam da final yarışmayı hedefliyorum. Baraj Türkiye rekoruma çok yakın. Barajı geçip yeni Türkiye rekoru ile taçlandırmak istiyorum. Final olursa da çok güzel olacak. Şimdilik kısa süreli hedef belirliyorum" dedi.



'GEREĞİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'

Doping cezası nedeniyle 3 yıl yarışamadığını aktaran Baltacı, sonrasında ise sadece 2 yarışta yer aldığını, bunun da kendisi adına kötü bir durum olduğunu dile getirdi. Atlet olarak ne kadar çok yarışırsa performansının daha da artacağını vurgulayan Nevin Yanıt Baltacı, salon dünya şampiyonasına kadar 5-6 yarışa katılmak istediğini anlattı. Nevin Yanıt Baltacı, şampiyonaya hazırlık sürecinde gereğinden fazla çalışmak zorunda hissettiğinden bahsetti.



'ŞAMPİYONAYA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Hedeflediği dünya şampiyonasına katılacağına inandığını vurgulayan Baltacı, "Dünya şampiyonasında 60 metre engellide baraj, bana ait 8 saniyelik Türkiye rekoruna çok yakın. Barajı geçip rekorumu geliştirirsem madalya ile dönerim. Öncelikli hedefim barajı geçmek. Sonrasında 2018 Berlin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası benim için ayrı bir hedef. Orada da barajı geçip Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve final yarışmak hedefim. Uzun zamandır şampiyonalara katılamıyorum. O yüzden şu anda hedeflediğim derece farklı. Orada dünya arenasında Nevin Yanıt Baltacı olarak yer almak beni diğer yarışlar için motive edecek. Bu nedenle şampiyonaya katılmayı çok istiyorum" diye konuştu.



ANTRENÖRSÜZ ÇALIŞIYOR

Nevin Yanıt Baltacı, 17 yıllık spor hayatındaki deneyimiyle çalışmalarının vücuduna nasıl faydalı olacağını kendisinin daha iyi karar vereceği düşüncesiyle şampiyonalara antrenörsüz hazırlandığını belirtti. Antalya kampında kendisine en büyük desteği annesi Semra Yanıt'ın verdiğini vurgulayan Baltacı, "Yıllardır sporcu olmanın tecrübesi var. 2 yılda kendimi kıyaslayamam çok yarış koşup derecemi geliştirebiliyorsam bu gittiğim şampiyonalarda görünecektir. Hedeflediğim her şey iyi gidiyor. Derecelerim, kuvvetim planladığım gibi. Tek başıma antrenman yapıyorum. En büyük manevi destek annemden geliyor. Ondan güç alıyorum" dedi.



GENÇ SPORCULARIN ÖRNEK ALDIĞI NEVİN ABLA

Genç sporculara örnek olmak istediğini vurgulayan Nevin Yanıt Baltacı, şunları söyledi: "Genç sporcuların onların bildiği tanıdığı Nevin ablaları var ve ben de onlara nasıl örnek olabilirim diye düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben Nevin Yanıt olarak bir şeyler yaptım ama bu böyle kalmamalı. Benden onlara geçmeli. Bizler onlara örnek olup ablalık yaptığımızda alttan çok iyi sporcular geleceğine inanıyorum. Ne kadar örnek olursam benim için o kadar iyi."



'GENÇ SPORCULAR YETİŞTİRİP, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

İlerleyen dönemde genç sporcular yetiştirmeyi arzuladığını aktaran Nevin Yanıt Baltacı, "Şimdi çocuk çalıştırsam deneyimlerimle bir şeyler yapabilir, bunu onlara yansıtabilirim. Yeni nesiller yetiştirmek, genç sporcuların bayrağımızı dalgalandırmasını çok istiyorum. Sporun yanı sıra antrenörlük olursa ülkemiz açısından da çok önemli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Milli sporcuya antrenmanlarda destek veren annesi Semra Yanıt da her zaman kızının başarılarından gurur duyduğunu söyledi. Yanıt, her spor dalında genç sporculara annelerinin destek vermesini diledi.