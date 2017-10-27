 Atletizm büyük çıkışta – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Atletizm büyük çıkışta

    TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Atletizm son 4 yılda gerçekten çok ciddi bir çıkış yaptı" dedi. Çintimar, "Cumhuriyet tarihi boyunca alınan madalyanın yüzde elliye yakınını son 4 yılda almış bulunmaktayız. Yine son 1 buçuk yılda aldığımız madalyalar da çok önemli" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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