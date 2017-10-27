Atletizm büyük çıkışta

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Atletizm son 4 yılda gerçekten çok ciddi bir çıkış yaptı" dedi. Çintimar, "Cumhuriyet tarihi boyunca alınan madalyanın yüzde elliye yakınını son 4 yılda almış bulunmaktayız. Yine son 1 buçuk yılda aldığımız madalyalar da çok önemli" açıklamasını yaptı.