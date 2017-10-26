"Atletizmde son 4 yılda ciddi çıkış yakaladık"

Başkan Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflere adım adım ilerlediklerini söyledi.

Milli sporcuların şampiyonalara büyük bir özveriyle hazırlandığını vurgulayan Çintimar, şunları kaydetti:

"Atletizmde son 4 yıldaki çıkış gerçekten çok ciddi bir çıkış. Cumhuriyet tarihi boyunca alınan madalyanın yüzde elliye yakınını son 4 yılda almış bulunmaktayız. Yine son 1 buçuk yılda aldığımız madalyalar çok önemli. Bunların içinde Yıldızlar Dünya Şampiyonluğu, Büyükler Dünya Şampiyonluğu ve yine ciritte bayanlarda dünya şampiyonasında alınan dereceler çok önemli. Avrupa Kros Şampiyonası'nda takım olarak 18 yıl boyunca şampiyonluğu kimseye bırakmayan İngiltere'nin hegemonyasını kırarak şampiyon olduk. Bu sene yine hedefimiz aynı şekilde şampiyon olmak. Bu yılda bu başarıları yakalamak ve daha da yukarıya çıkmak istiyoruz. Bunun için de şu an yaklaşık 200'e yakın sporcumuz kampta. Milli spor kamplarımız devam ediyor. Kasım ayının 18'inde Çanakkale'de 18 ülkenin katılımıyla Balkan Şampiyonası yapılacak. Ardından da Avrupa Kros Şampiyonası için takımımız tam kadro kampa girecek. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah geçen yıl olduğu gibi en üst seviyede temsil edeceğiz."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na atletizmde 75 sporcuyla katılmayı hedeflediklerini aktaran Çintimar, "Geçen olimpiyatlara 38 sporcuyla katıldık. İnşallah Tokyo için hedefimiz atletizm adına 75 sporcuyla katılabilmek. Madalya için bir şey diyemiyorum ama hedefi madalya olan en az 10 sporcumuz var. Bunların hepsi final koşmak için orada olacaklar. Finalleri koşacağız. Finalde de her şey saliselerle oluyor. Onun için birinci amacımız finalleri çok koşabilmek. Finaller olduktan sonra gerisi de inşallah gelecektir." diye konuştu.