Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu başlıyor

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen Geleneksel “9. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu” 29 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlıyor. Bin 300 kişinin yarışacağı koşuda, birinci gelene saf altın madalya ve para ödülü verilecek.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü işbirliğiyle organize edilen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun 9'uncusu 29 Ekim Pazar günü saat 09.00'da bin 300 kişinin katılımıyla start alacak. Ağrı, Manisa, Bursa, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Kocaeli, Gaziantep, Şanlıurfa gibi ilçelerden de katılımın olduğu Cumhuriyet Koşusu'na, milli atletlerimizin yanı sıra yurt dışından da birçok olimpiyat sporcusu katılacak. Koşucuların göğüs numaralarına takılan özel bir çip ile takip edileceği yarışmaya ilçe vatandaşlarının da ilgisi yoğun. 7'den 70'e herkesin başvurabildiği 10 kilometrelik maraton, televizyondan canlı yayınlanacak.



CUMHURİYET KOŞUSU'NA YOĞUN İLGİ

Başvuruların başladığı ilk 6 günde 900'e yakın kaydın yapıldığı Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda yoğun ilgi üzerine kontenjan bin 300 kişiye çıkarıldı. Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Başkanlık Binası'nın önünden başlayacak 10 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu'nda, yarışmacılar Abay ve Seyitnizam Caddeleri'ni kat ettikten sonra Yunus Emre Caddesi'ne ulaşacak. Sırasıyla Şehitler Parkı, Yunus Emre Anıtı ve Öğretmenler Parkı'nı ardında bıraktıktan sonra Rauf Denktaş Caddesi'ne giriş yapacak. Zeytinpark, Beştelsiz Camii ve Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin önünden geçecek olan yarışmacılar, Zeytinburnu Kaymakamlığı ve AKDEM'i arkalarında bıraktıktan sonra Zeytinburnu Stadyumu'nun yanındaki 40'ıncı Sokak'tan giriş yaparak Zübeyde Hanım Caddesi'ni katedip koşunun bitiş noktası olan Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Başkanlık Binası'nın önüne vararak 10 kilometrelik koşuyu tamamlayacak.



BİRİNCİYE SAF ALTIN MADALYA

Kontenjanın bin 100 kişiyle sınırlı olduğu yarışma, Genel Klasman, Yaş Grupları ve Gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Kadınlar ve erkekler grubundan oluşan 10 kilometrelik yarışmada her türlü tedbiri alan Zeytinburnu Belediyesi, yarış alanında yüzlerce belediye personelinin yanı sıra ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır halde bulunduracak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada dereceye girenlere verilecek madalya ve para ödülleri ise şöyle: Genel Klasman Erkekler ve Kadınlar: Kadın ve erkeklerin ayrı kategoride değerlendirileceği grupta; birinciye hakiki saf altın madalya ve 4 bin TL, ikinciye gümüş madalya ve 3 bin TL, üçüncüye bronz madalya ve 2 bin 500 TL, dördüncüye 2 bin TL, beşinciye bin 500 TL, altıncıya bin 250 TL, yedinciye bin TL, sekizinciye 800 TL, dokuzuncuya 700 TL ve onuncuya 600 TL para ödülü verilecek.



YAŞ GRUPLARINA GÖRE:

Erkekler: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 yaş üstü ve Gazi kategorisi grupları olmak üzere toplam 11 ayrı yaş grubunda dereceye giren erkekler kategorisinde ise; birinciye 400 TL, ikinciye 300 TL ve üçüncüye 200 TL para ödülü verilecek.

Kadınlar: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60 yaş üstü olmak üzere toplam 5 ayrı yaş kategoride dereceye giren kadınlar grubunda da; birinciye 400 TL, ikinciye 300 TL ve üçüncüye 200 TL para ödülü verilecek.



GENÇLER KATEGORİSİ

Genç erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek bu grupta ise; birinciye hakiki saf altın madalya ve bin 500 TL, ikinciye gümüş madalya ve bin 250 TL, üçüncüye bronz madalya ve bin TL para ödülü verilecek.