Önce Samsun sonra Rizespor

03 Mart 2026 Salı 06:50
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalarak puanını 24'e çıkaran ve sıralamada bir basamak yükselen Antalyaspor, iki kritik müsabakaya çıkacak. Teknik direktör Sami Uğurlu, önce Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçına ardından da ligdeki Çaykur Rizespor müsabakasına odaklanacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı maç maç gittiklerini de sözlerine ekledi.