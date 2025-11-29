CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Antalyaspor Tüm planımız 3 puan üzerine

Tüm planımız 3 puan üzerine

Antalyaspor'un hocası Bulut, Göztepe'yi gözüne kestirdi: “Planlarımızı mutlak kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz ve umduğumuz puanları alırız. Taraftarımızdan da destek istiyoruz”

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Tüm planımız 3 puan üzerine

Süper Lig'de 2 maçtır kazanamayan Antalyaspor, yarın evinde Göztepe karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Erol Bulut, Göztepe maçı için umut dağıttı. Erol Bulut, "Takımın ilk 11'ini kurmaya çalışıyorum. Sürekli futbolcu değiştirmektense en azından 7-8 kişinin kesin olduğu bir kadro belirlemeye çalışıyorum. Yüzde yüz olmasa da iyiye doğru gittiğimizi söyleyebilirim. Hücum anlamında da daha kreatif olmamız lazım. Biliyorsunuz, üretmek daha zor futbolda. Ona daha çok çalışmamız lazım. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi bir seviyeye getireceğiz" dedi.

TARAFTAR 12. GÜCÜMÜZ

Göztepe karşısında yarın sahalarında zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen Erol Bulut, "Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Ama tabii bizim hedefimiz buradan galip ayrılmak. Planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz ve umduğumuz puanları alırız. Ayrıca taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Konyaspor deplasmanında bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Onlardan isteğimiz Göztepe karşısında stadı doldurmaları ve takımın arkasında 12'nci güç olarak olmaları" diye konuştu.

BULUT'TAN SAFURİ MÜJDESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan Georgii Dzhikiya ve Ramzi Safuri ile uzun süredir sakatlıkları devam eden Hasan Yakub İlçin, Julian Cuesta ve Erdoğan Yeşilyurt'un durumlarını da değerlendirdi. İsrailli maestro Safuri'nin takıma geri denceği müjdesini veren Erol Bulut, "Safuri'nin geçtiğimiz hafta antrenmanda hafif bir sakatlığı oldu. O yüzden bizimle olamadı. Dzhikiya'nın tahmin ediyorum birkaç haftası daha var takıma geri dönebilmesi için. Safuri inşallah bu hafta Göztepe maçıyla bizimle olacaktır. Diğer arkadaşlarımızın sakatlıkları biraz daha sürecek gibi duruyor ama tam olarak ne zaman bizimle olacaklar şu an için net bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

