Casus aranıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "taktik bilgilerinin sızdırıldığı" yönündeki iddialarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Bulut, "Belki içimizdeki kişi öğrenilmedi şu an ama bilgi burada daha önce çalışan bir arkadaşımızdan bize geldiğinden onun üzerinden yürümek istedik. Bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım. Çünkü açıklamasam herkes 'Erol hoca sen ortaya bir şey attın, ispatlaman lazım' diyecek. Elimde olmayan bir şeyi konuşmam. Burada daha önce çalışan bir kişi. Eski analizci, şu an başka kulübümüzde çalışıyor. Hüseyin adında bir arkadaşımız. İki hafta önce maçtan önce bizim analizciyle konuştuğunda bizim takım hakkında bilgilerin kendilerine ulaştığını söylemiş. Analizcime söylemiş, analizcimiz Aykut da doğal olarak bunu bana aktardı" dedi.

BULUT BASINDAN DESTEK İSTEDİ

Erol Bulut, Antalyaspor'un başarısı için uğraştığını vurguladı. Bulut, "Buradan herhangi mesaj, detay dışarı çıkıyorsa bu doğru değil. Bu benim ekibimin, kulübümün içinde olur ama bir saniye burada duramaz" dedi. Tecrübeli teknik adam, konuşmasının sonunda sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldığını anımsatarak taktik bilgileri sızdırdığı iddia edilen kişinin bulunması için basın mensuplarından da destek istedi.