3 haftaya hazırız

TrendyolSüper Lig'in ilk 2 haftasını galibiyetle kapattıklarını, sonraki 2 haftada şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Samsunspor'u deplasmanda yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti. Bugün evlerindeki Kayserispor maçında da hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Perçin, "Futbol şansı yanımızda olursa kazanacağımıza inanıyorum. Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum" dedi.