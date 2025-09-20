CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Antalyaspor 3 haftaya hazırız

3 haftaya hazırız

İyi bir futbol için süre isteyen Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, “3 hafta sonra futbol olarak çok daha iyi bir noktaya geleceğiz” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
3 haftaya hazırız
Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasını galibiyetle kapattıklarını, sonraki 2 haftada şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Samsunspor'u deplasmanda yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti. Bugün evlerindeki Kayserispor maçında da hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Perçin, "Futbol şansı yanımızda olursa kazanacağımıza inanıyorum. Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum" dedi.
