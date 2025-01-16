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Haberler Antalyaspor Ligde 1.8 puanı yakalayacağız

Ligde 1.8 puanı yakalayacağız

Antalyaspor'da Alex'in yerine gelen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Ligde 1.8 puanı yakalayacağız

Antalyaspor'da Alex'in yerine gelen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. Belözoğlu, "Antalyaspor'un 1,8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BU KADRO BANA YETER

Emre Belözoğlu, F.Bahçe'den de takım arkadaşı olan Alex'ten bilgi aldığını, bu kadroyla çok daha iyi yerlere gelebileceklerini vurguladı. Belözoğlu, "Antalya, Avrupa'nın en büyük 4. turizm merkezi. Bu şehri ayağa kaldırmamız gerekiyor" diye umut dağıttı.

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