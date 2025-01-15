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Haberler Antalyaspor Emre Belözoğlu Antalyaspor'da

Emre Belözoğlu Antalyaspor'da

Trabzonspor yenilgisi sonrasında Alex’le yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu’yla 1.5 yıllık anlaştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Emre Belözoğlu Antalyaspor'da

Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisinin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör Emre Belözoğlu oldu. Akdeniz ekibi, Bülent Uygun ile birlikte liste başına yazdığı Emre Belözoğlu isminde karar kıldı. 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık anlaşmaya varan Akrepler, son görüşmeleri yapmak için Emre Belözoğlu'nu Antalya'ya davet etti. Kırmızı-beyazlı yönetimin son karar öncesinde takım kaptanları Veysel Sarı, Güray Vural ve Bahadır Öztürk ile bir araya gelerek Emre Belözoğlu isminde hem fikir olduğu öğrenildi. Son olarak geçen sezon Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu, 38 maçta 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi elde ederek Başkent ekibiyle teknik adamlık kariyerinde ilk kez küme düşme tecrübesi yaşadı.

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