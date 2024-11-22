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Haberler Antalyaspor Yapıya inanmam

Yapıya inanmam

A Spor’a konuşan Antalya hocası Alex, ‘yapı’ sorusuna, “Hakem sahada elinden geleni yapıyor, evine dönüyor. Yapıya inanmıyorum” yanıtı verdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Yapıya inanmam

F.Bahçe'de yıllarca kaptanlık yapmış, şu anda Antalyaspor teknik direktörlüğü yapan Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı teknik adam, yapı sorusuna, "Benim düşünceme göre hakem sahaya çıkıyor elinden geleni yapıyor ve evine dönüyor. Hakemin provoke ettiğini düşünmüyorum. Yapı olduğuna inanmıyorum. Hakemlerin bir takımı özellikle zor durumda bırakmak isteyerek düdük çalacaklarını ben düşünmüyorum. Gelip işini yapıp evine dönüyorlar" yanıtını verdi.

FARK DAHA ÇOK AÇILDI

Alex, büyük takımlarla diğer takımlar arasında farkın daha da açıldığını da vurguladı. Brezilyalı hoca, "Türkiye'den ayrılmamın üzerinden 12 yıl geçti. Bu sürede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütçeleri ile Anadolu takımları arasındaki fark daha çok açıldı. Buna rağmen Anadolu'da da kaliteli ayaklara sahip futbolcular var" dedi. Alex, Mourinho'nun Fenerbahçe için kendisini aday göstermesi için de "Kendisi farklı ülkelerde şampiyon olmuş bir isim düşünceleri güzel teşekkür ederim kendisine" diye konuştu.

BURUK'U TAKİP EDİYORUM

"Okan Buruk'u ve başarılarını takip ediyorum. Sadece Galatasaray'da değil önceki takımlarında da takip ettim. İyi oyuncuları da var. İyi bir ivme yakaladılar. Son 2 sezonda şampiyon olmak kolay değil tabii ki. Geçen sezonda Fenerbahçe ile başa baş gidip son haftada şampiyonluğunu ilan ettiler. Galatasaray'ın iyi bir tarihi var."

ÇOCUKLUKTAN BİLİYORUM

Alex, Galatasaray'daki vatandaşı Sara hakkında da konuştu. Alex, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı maestro için, "Sara'yı çocukluğundan takip ediyorum. Galatasaray'da başarı elde edeceğini biliyordum. Bu katkıları şaşırtmış olabilir ama bizim için sürpriz değil bunu biliyorduk" ifadelerini kullandı.

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