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Haberler Antalyaspor

Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 01:24
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Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, İngiliz futbolcu Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

33 yaşındaki İngiliz oyuncu, önceki sezon eski takımıyla Premier Lig'de ve FA Cup'ta süre aldığı 31 karşılaşmada 1 gol attı.

Townsend, bu sezon Championship'in ilk haftasında Luton Town'un Burnley ile yaptığı maçta 10 dakikalık performans sergiledi.

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