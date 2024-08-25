Antalyaspor 3-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Antalyaspor geriden gelerek 3-2 kazandı.
Maça hızlı başlayan konuk ekibi Hatayspor Carlos Strandberg'in 26 ve 32. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekip 60. dakikada Thalisson Kelven ve 66. dakikada Moussa Djenepo 'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Son sözü 90. dakikada penaltıdan Braian Samudio kaydetti.
Hatayspor'da Guy-Marcelin Kilama 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor'da Ramzi Safuri 44.dakikada penaltı atışında yararlanamadı.