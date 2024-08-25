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Antalyaspor 3-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 23:53
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Antalyaspor 3-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Antalyaspor geriden gelerek 3-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekibi Hatayspor Carlos Strandberg'in 26 ve 32. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekip 60. dakikada Thalisson Kelven ve 66. dakikada Moussa Djenepo 'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Son sözü 90. dakikada penaltıdan Braian Samudio kaydetti.

Hatayspor'da Guy-Marcelin Kilama 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor'da Ramzi Safuri 44.dakikada penaltı atışında yararlanamadı.

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