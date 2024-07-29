Yeni ailemle mutluyum

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2018-2021 yılları arasında Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı ekibin bu sezonki beşinci transferi olan Paraguaylı yıldız, imza töreninde konuştu. Samudio, "Burada yeni ailemle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'ye dönmeyi çok istiyordum ve şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var. Bildiğim en iyi futbolu oynamayı ve geçmişte Türkiye'de gösterdiğim performansı mütevazı bir şekilde yeniden sergilemeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

ALEX HARİKA İNSAN

28 yaşındaki futbolcu, Alex de Souza ile çalışacağı için mutlu olduğunu aktardı. Samudio, "Sanırım hepimiz Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu olduğu gibi harika bir insan ve teknik direktör olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden ondan çok şey öğreneceğime inanıyorum. O benim en iyi performansımı ortaya çıkarabilir. Ben de takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" görüşlerini paylaştı.