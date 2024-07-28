Samudio Antalya’da

Kaleci Piric, orta saha Soner Dikmen, kanat oyuncusu Djenepo ve stoper Thalisson transferlerini bitren Antalyaspor, tanıdık bir isimle hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Akreplerin, bir dönem Çaykur Rizespor forması giyen 28 yaşındaki Paraguaylı sol kanat Braian Samudio'yla her konuda anlaştığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Samudio'nun Antalyaspor'un kampına katılacağı bildirildi.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Meksika ekiplerinden Toluca forması giyen tecrübeli yıldız, 2018 ile 2021 yılları arasında Karadeniz ekibinde ter döktü. 139 maçta Rizespor adına sahaya çıkan Samudio, 39 gol ve 18 asist yaptı. 2017- 18'de Rizespor'un Süper Lig'e yükseldiği sezon, 20 golle gol krallığı sevinci de yaşayıp, iz bırakan bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak boy gösterdiği Meksika temsilcisi Necaxa'da oynadığı 24 karşılaşmada 5 gol, 1 asist katkısı sağladı.