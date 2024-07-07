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Antalyaspor Alex de Souza ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörü Alex de Souza yönetiminde başladı. İşte haberin detayları...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 12:04
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Antalyaspor Alex de Souza ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, 2024- 2025 sezonu hazırlıklarına Brezilyalı yeni teknik direktörü Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde start verdi. Kırmızı-beyazlıların antrenmanı düz koşuyla başlarken, daha sonra küçük sahada 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Ana sahaya geçen futbolcularla teknik direktör Alex de Souza kısa bir toplantı yaptı. Oyuncular toplantının ardından top kapma çalışmasına devam ederken daha sonra top sürme çalışması ve istasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlıların kalecileri ise takımdan ayrı çalıştı.

KENAN PIRIC VE SONER DİKMEN İLK ANTRENMANINA KATILDI

Akdeniz ekibi Antalyaspor'un transfer yasağına rağmen anlaşma sağladığı ve 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı kaleci Kenan Piric ve orta saha oyuncusu Soner Dikmen de takımla ilk antrenmanına katıldı.

A TAKIMDAKİ 12 OYUNCU ÇALIŞMADA YER ALDI

Geçen sezondan sözleşmeleri devam eden Veysel Sarı, Güray Vural, Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Amar, Mert Yılmaz, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Erdal Rakip ve Safuri'nin yanı sıra çok sayıda altyapı oyuncusu da Alex de Souza yönetimindeki ilk antrenmanda yer aldı.

LARSSON, BÜNYAMİN VE EMRE UZUN ANTRENMANA KATILMADI

Kırmızı-beyazlı takımda özel sebebi nedeniyle teknik direktör Alex de Souza'dan izin alan Sam Larsson; sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Bünyamin Balcı ile UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine hazırlanan ve U19 takımıyla kampta bulunan Emre Uzun antrenmanda yer almadı.

ANTRENMAN SONRA BURDUR KAMPI'NA GİDİLECEK

Antalyaspor, sezonun ilk kampını ise antrenmanın ardından öğle saatlerinde gideceği Burdur'da gerçekleştirecek. Akdeniz ekibi Antalyaspor 7-17 Temmuz tarihlerinde Burdur kampını yaptıktan sonra takıma 3 gün izin verilecek ve 20-30 Temmuz'da Erzurum kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam edecek.

Antalyaspor'un bu süre zarfında 5 ya da 6 hazırlık maçı yapması bekleniyor.

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