Haberler Antalyaspor Engel kalkmazsa fesih

Engel kalkmazsa fesih

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'nın sözleşmesinde, takımın transfer engelinin kalkmaması halinde fesih maddesi olduğunu söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Engel kalkmazsa fesih

Antalyaspor Başkan Sinan Boztepe, "Şimdi transfer engelimiz evet var, hepimizin bildiği gibi 5 dosyamız var. Bütün ön protokollerin hazırlıklarını yapacağız. Zaten kalecimizle anlaştık. Defans için de 1 oyuncu, kanatlarda 2 oyuncu, santrfor noktasında da oyunculara ihtiyacımız var" dedi. Sinan Boztepe, "Bu maddeyi biz Alex de Souza ile beraber oturup yazdık. Dedik ki 'Eğer ki biz transfer engelini kaldırmayacaksak veya hani gidilmesi gibi bir durum oluşacaksa, kişiler, taraflar, kurumlar zarar görmeden sözleşme feshedilebilir'. Çift taraflı kimse zarar görmeyecek şekilde feshedilebilir" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo transferini duyurdular! İşte İtalyan yıldızın yeni adresi...
Eylem Tok'un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov adımları...
Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not
G.Saray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrılacak mı?
Hedef: Kenan ve Günay
Namaz vakitleri İstanbul (4 Temmuz Perşembe)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47
F.Bahçe'den Milik bombası! F.Bahçe'den Milik bombası! 00:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! 23:54
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı 23:48
Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! 22:23
Daha Eski
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! 22:23
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22:23
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor 22:23
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! 22:23
Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! 22:23
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 22:23