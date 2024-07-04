Engel kalkmazsa fesih

Antalyaspor Başkan Sinan Boztepe, "Şimdi transfer engelimiz evet var, hepimizin bildiği gibi 5 dosyamız var. Bütün ön protokollerin hazırlıklarını yapacağız. Zaten kalecimizle anlaştık. Defans için de 1 oyuncu, kanatlarda 2 oyuncu, santrfor noktasında da oyunculara ihtiyacımız var" dedi. Sinan Boztepe, "Bu maddeyi biz Alex de Souza ile beraber oturup yazdık. Dedik ki 'Eğer ki biz transfer engelini kaldırmayacaksak veya hani gidilmesi gibi bir durum oluşacaksa, kişiler, taraflar, kurumlar zarar görmeden sözleşme feshedilebilir'. Çift taraflı kimse zarar görmeyecek şekilde feshedilebilir" ifadelerini kullandı.