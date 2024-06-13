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Antalyaspor’un ilk transferi
Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-Beyazlılar, bu kapsamda işbirliği anlaşması yapılan Kamerun ekibi Victoria United forması giyen Wilfried Nathan Doualla'nın transferini bitirme aşamasına getirdi. Altyapı Direktörü Ferda Ramanlı, Kamerun'a giderken, hazırladığı raporu yönetim kuruluna sunmasının ardından son karar verilecek.
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