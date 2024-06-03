3. büyük Alex

Antalyaspor'un sol beki Güray Vural, "Antalyaspor, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın'ın ardından 3. büyük isimle yola devam ediyor" dedi

Antalyaspor'un 35 yaşındaki sol beki Güray Vural, yeni teknik direktörleri Alex de Souza'yla büyük hedefler peşinde olacaklarını vurguladı. Vural, "Alex'in hem ülkemize hem de Antalya şehrine isim ve taraftar anlamında da faydası olacaktır. Antalyaspor camiası, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın'ın ardından 3. büyük isimle devam ediyor. Hedefler doğrultusunda lige en iyi şekilde başlayıp, güzel bir şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum" diye umut dağıttı.