Haberler Antalyaspor Alex'in hayali büyük

Alex'in hayali büyük

Antalyaspor’a imza atan Alex de Souza, “Güçlü, mücadeleci bir kadro kurup, şehir dışından bile insanların izlemeye geldiği bir Antalyaspor hayalim var” dedi

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alex'in hayali büyük

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Alex de Souza için imza töreni düzenlendi. Kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık imza atan 46 yaşındaki Fenerbahçeli eski efsane, "Antalyaspor benimle iletişime geçtikten sonra bunu kaçırmak istemedim. Güçlü, mücadeleci, taraftarı koşarak tribüne getirtecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Şehir dışından bile insanların izlemeye geldiği bir Antalyaspor hayalim var. İyi oyuncuları Antalyaspor'a getirmek istiyoruz. Antalyaspor'da olmak isteyen oyuncuları transfer etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

G.Saray'dan Bruno Fernandes bombası!
Aziz Yıldırım'dan Mourinho'ya servet! İşte o rakam
DİĞER
Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Güney Kore Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
G.Saray'a Hollandalı dinamo! Premier Lig'den geliyor
Torreira'nın partneri belirlendi! Transferde zorlu rakipler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alex de Souza teknik ekibini açıkladı!
Alex imzayı atıyor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:47
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:45
Hoş geldin Bodrum FK Hoş geldin Bodrum FK 00:40
Derbi F.Bahçe’nin Derbi F.Bahçe’nin 00:38
Şampiyon Bodrum FK Şampiyon Bodrum FK 00:38
Cavani'den milli takım kararı! Cavani'den milli takım kararı! 23:41
Daha Eski
Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! 23:21
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:54
Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! 22:52
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:52
Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... 22:52
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" 22:52