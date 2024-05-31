Alex'in hayali büyük

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Alex de Souza için imza töreni düzenlendi. Kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık imza atan 46 yaşındaki Fenerbahçeli eski efsane, "Antalyaspor benimle iletişime geçtikten sonra bunu kaçırmak istemedim. Güçlü, mücadeleci, taraftarı koşarak tribüne getirtecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Şehir dışından bile insanların izlemeye geldiği bir Antalyaspor hayalim var. İyi oyuncuları Antalyaspor'a getirmek istiyoruz. Antalyaspor'da olmak isteyen oyuncuları transfer etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.