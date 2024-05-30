Alex de Souza imza töreninde konuşuyor | CANLI İZLE

Bitexen Antalyaspo'da Alex de Souza için imza töreni düzenleniyor. Bu töreni haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE ALEX DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI:

"TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Antalyaspor'a beni buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi şeyler hissettiren bir halka beraber, çok mutlu olduğum bu ülkeye dönmemi sağlayan yönetime ve başkanımıza teşekkür ederim.

ALEX'TEN TARAFTARA MESAJ!

"Antalyaspor'a gelmeden önce de Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet edebilmek için, başarıya giden yol için de en iyi şekilde hazırlandığımı söylemek isterim. 2 yıllık kontratımız süresince Antalyaspor'da çok başarılı olmak, taraftarımızla bütünleşmek istiyorum. Onları hep stadyumda görmek istiyorum. Oynattığımız futbolla onları mutlu etmek, iyi bir kadroyla onlara keyifli anlar yaşatmak istiyorum."

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise şu ifadelere yer verdi;

Teknik sorumlu olarak Alex'i yeniden Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olma adına emek sarf ediyoruz. Başarı istiyoruz, başarıyla endeksli çalışmalar yapıyoruz. Alex hocamızın ne kadar disiplinli, özverili ve Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir futbol kulübünün değil tüm Türkiye'nin kabullendiği, sevdiği, saydığı, göğsüne bastığı bir karakter. Antalyaspor olarak başarılı işlere imza atacağız.