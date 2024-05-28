Alex de Souza, Antalya'ya geldi! Brezilyalı efsaneye sevgi seli...

Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor, geçen haftalarda Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile anlaştı. Antalyaspor'un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalyasporlu taraftarlar, Alex de Souza'yı havalimanında coşkuyla karşıladı.

"EN BÜYÜK ANTALYASPOR"

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

Kalabalık taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılanan Alex de Souza, konaklamak için kalacağı otele hareket etti. Alex'in 30 Mayıs Perşembe günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.