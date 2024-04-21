Bitexen Antalyaspor Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. 33. haftada Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

Antalyaspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Ömer, Güray, Kaluzinski, Saric, Van De Streek, Safuri, Larsson, Buksa

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Rivas, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Hatayspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanıyor.