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Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE ( Antalyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Antalyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 19:58
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Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE ( Antalyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Kaluzinski, Van de Streek Ufuk, Saric, Larsson, Buksa

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Furkan, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Ogün, Maxim, Gradel, Markovic, Dragus

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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