Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE ( Antalyaspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Kaluzinski, Van de Streek Ufuk, Saric, Larsson, Buksa

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Furkan, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Ogün, Maxim, Gradel, Markovic, Dragus

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.