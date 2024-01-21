Haberler Antalyaspor Fahrudin Omerovic: Takım daha iyiye doğru gidecek

Fahrudin Omerovic: Takım daha iyiye doğru gidecek

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Takım zamanla daha iyiye doğru gidecek” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 19:35
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Fahrudin Omerovic: Takım daha iyiye doğru gidecek

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Antalyaspor iyi bir oynayan bir takım. Zaten uzun zamandır oturmuş bir kadroya sahip. Uzun zamandır beraber oynayan çok oyuncu var. O bizim için dezavantajdı. Maçı bir şekilde nasıl çevirebiliriz, belki de biraz daha hem oyunu ikili mücadeleye sokmaya çalıştık. Ondan sonra zaten oynamak istedik. İyi bir avantaj da yakaladık. İkinci devre gelince biraz daha 1-0'lık avantajından sonra ister istemez takım biraz daha geriye doğru çekildi. Zaten Antalya'nın belki tam istediği bu oldu. Ama mücadele eden bir takım vardı. Oyun her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Bu 3 gün içerisinde gerçekten çok zor 2 tane maç oynadık. O da bizim için önemli. Zamanla daha iyi olur. Oyuncularıma gerçekten teşekkür ederim. Zor bir süreç ama inanıyorum ki bizim için her maç final olduğu gibi inanıyorum ki her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Takım zamanla daha iyiye doğru gidecek" şeklinde konuştu.

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