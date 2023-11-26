Haberler Antalyaspor Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bitexen Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bitexen Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BITEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.

Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Minchev.

BITEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bitexen Antalyaspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı maç, saat 16.00 itibarıyla başladı. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!
Türkiye fırtına ve yağış etkisinde! Ağaçlar devrildi, tekneler battı, seferler iptal edildi... | İstanbul, İzmir, Antalya'da son durum
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli!
Beşiktaş'tan Isco atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman?
Saric ve Helton Antalya'da kalacak mı?
2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 26 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (26 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal Rosier'le penaltı kazandı! Kartal Rosier'le penaltı kazandı! 16:20
Perşembespor Çarşambaspor ile berabere kaldı! Perşembespor Çarşambaspor ile berabere kaldı! 16:12
Beşiktaş'tan Isco atağı! Beşiktaş'tan Isco atağı! 16:09
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! 16:07
Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? 15:48
Çorum FK galibiyet hasretini sonlandırdı! Çorum FK galibiyet hasretini sonlandırdı! 15:42
Daha Eski
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:38
Kayseri'de kazanan çıkmadı! Kayseri'de kazanan çıkmadı! 15:32
Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması! Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması! 15:29
Fırtına'nın Sivas kafilesi belli oldu! Fırtına'nın Sivas kafilesi belli oldu! 15:25
G.Saray'da Abdülkerim ve Sanchez gelişmesi! G.Saray'da Abdülkerim ve Sanchez gelişmesi! 15:08
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? 15:03