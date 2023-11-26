Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bitexen Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BITEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.

Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Benhur, Olawoyin, Zeqiri, Minchev.

BITEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bitexen Antalyaspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı maç, saat 16.00 itibarıyla başladı. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.