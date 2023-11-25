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Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:31
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Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bitexen Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BİTEXEN ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı zleyebilirsiniz.

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