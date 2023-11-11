Antalya şov

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yenerken adeta gol şov yaptı. Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından başkent ekibini de mağlup eden Güney temsilcisi, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan Antalya'da Larsson, 8'inci dakikada sol çarprazdan çektiği sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi. 29'da Jehezkel düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 45'te Safuri'nin şutunu Gikiewicz çeldi top direkten döndü.

GOL YAĞMURU

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Antalyaspor kasırgası, ikinci devrede de sürdü. Kırmızı-beyazlılar, 70'te golcü ismi Adam Buksa'nın sayısıyla farkı 3'e çıkardı: 3-0. Maçta son sözü söyleyen isim 85'te Britt Assombalonga oldu. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Antalyaspor puanını 18'e yükseltip 7. sıraya çıktı. İki hafta aradan sonra kaybeden Ankaragücü ise 13 puanla 12. sırada yer aldı. Antalya milli aradan sonra Rize'yi ağırlayacak, A.Gücü ise Antep'e konuk olacak.

ŞAHİN: ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Ankaragücü'nün ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu hatırlatıp, "Bizim için önemli bir sınavdı. Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyorduk. Milli ara öncesinde önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.