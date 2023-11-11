Haberler Antalyaspor Antalya şov

Antalya şov

Ankaragücü deplasmanında Larsson, Jehezkel, Buksa ve Assompalonga’nın golleriyle farklı kazanan Antalyaspor peş peşe üçüncü galibiyetini aldı. Güney ekibi 7. sıraya çıktı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalya şov

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yenerken adeta gol şov yaptı. Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından başkent ekibini de mağlup eden Güney temsilcisi, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan Antalya'da Larsson, 8'inci dakikada sol çarprazdan çektiği sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi. 29'da Jehezkel düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 45'te Safuri'nin şutunu Gikiewicz çeldi top direkten döndü.

GOL YAĞMURU

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Antalyaspor kasırgası, ikinci devrede de sürdü. Kırmızı-beyazlılar, 70'te golcü ismi Adam Buksa'nın sayısıyla farkı 3'e çıkardı: 3-0. Maçta son sözü söyleyen isim 85'te Britt Assombalonga oldu. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Antalyaspor puanını 18'e yükseltip 7. sıraya çıktı. İki hafta aradan sonra kaybeden Ankaragücü ise 13 puanla 12. sırada yer aldı. Antalya milli aradan sonra Rize'yi ağırlayacak, A.Gücü ise Antep'e konuk olacak.

ŞAHİN: ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Ankaragücü'nün ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu hatırlatıp, "Bizim için önemli bir sınavdı. Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyorduk. Milli ara öncesinde önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'dan harikulade gol! FIFA Puskas ödülüne en büyük aday...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor farklı kazandı!
Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman?
İstanbul barajları doluluk oranı 11 Kasım
AFAD, AKOM, MGM art arda uyardı: Fırtına, sağanak, hortum, dolu... (İstanbul hava durumu 11 Kasım)
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri (11 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! 00:14
Onuachu'dan Ibrahimovic golü! Onuachu'dan Ibrahimovic golü! 00:14
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 00:14
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak 00:14
Antalyaspor farklı kazandı! Antalyaspor farklı kazandı! 00:13
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! F.Bahçe'ye Fred müjdesi! 00:13
Daha Eski
Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? 00:13
Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:13
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! 00:13
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 00:13
Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı 00:13
Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! 00:13